Ένας άνδρας διαγνωσμένος με σχιζοφρένεια, ο οποίος έχει επίσης βίαιο παρελθόν, καταγράφηκε σε σοκαριστικό βίντεο να απάγει ένα 3χρονο κορίτσι σε εμπορικό κέντρο της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, προτού τον σταματήσει η μητέρα του παιδιού.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο 26χρονος Andres Caceres Jaldin φαίνεται σε υλικό από κάμερα ασφαλείας να αρπάζει το μικρό κορίτσι στην αγκαλιά του και να απομακρύνεται μαζί της, αφού εκείνη είχε απομακρυνθεί από τον εσωτερικό παιδότοπο του εμπορικού κέντρου «Fair Oaks», στις 18 Ιουλίου, σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Fairfax.

