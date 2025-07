Τουλάχιστον οκτώ τραυματίες άφησαν πίσω τους τα ρωσικά επιθετικά drones που έπληξαν το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας Τετάρτης προς Πέμπτη, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Την ίδια ώρα, προειδοποίησαν για πιθανή εκτόξευση πυραύλων προς την ουκρανική πρωτεύουσα. Λίγες ώρες νωρίτερα, στην πόλη Κοσταντίνιφκα κοντά στο μέτωπο, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για πέντε τραυματίες, τέσσερις εκ των οποίων διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, που προειδοποίησε πως υπήρχε επίσης απειλή πληγμάτων με βαλλιστικούς πυραύλους, έκανε αργότερα λόγο για οκτώ τραυματίες από πλήγματα ή θραύσματα σε έξι συνοικίες που έγιναν στόχοι.

A view from my window. #Kyiv



The world needs to see – Russia is terrorizing abd eliminating Ukrainians pic.twitter.com/40c2wBEJBX