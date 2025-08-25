Πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας επιβλήθηκε στον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, αφότου ανήρτησε βίντεο που τον έδειχνε να οδηγεί με 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο -σχεδόν διπλάσιο από το επιτρεπόμενο όριο– προκαλώντας χλευαστικά σχόλια χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναγκάζοντάς τον να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Το βίντεο, με λαϊκή μουσική υπόκρουση, και αποσπάσματα από ομιλία του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να εξαίρει τις κυβερνητικές υποδομές, δείχνει το κοντέρ του αυτοκινήτου του υπουργού Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου να «απογειώνεται» και το αυτοκίνητο να προσπερνά άλλα στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Άγκυρας-Νίγδης.

Πρόστιμο 240 ευρώ επιβλήθηκε στον Τούρκο υπουργό που έτρεχε με 225 χλμ/ώρα

Η τροχαία του επέδωσε αργότερα πρόστιμο σχεδόν 240 ευρώ για παραβίαση του ορίου ταχύτητας κατά περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα Άγκυρα.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶



Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Αντιμέτωπος με αντιδράσεις, ο Ουράλογλου ανέβασε φωτογραφία από την κλήση στην πλατφόρμα Χ γράφοντας: «Συγγνώμη προς το έθνος».

Το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στους τουρκικούς αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ. Τον περασμένο χρόνο, σκοτώθηκαν 6.351 άνθρωποι σε περίπου 1,5 εκατομμύριο τροχαία δυστυχήματα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ