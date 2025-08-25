Ο Μπρους Κερ έχει τον δικό του τρόπο να τιμωρεί όσους παρκάρουν παράνομα στην είσοδο της επιχείρησής του. Ο 58χρονος ιδιοκτήτης της Kerr Solutions IT, στο Κουίνσλαντ, έχει εγκαταστήσει ένα σύστημα ψεκαστήρων που ρίχνει αυτόματα νερό στους οδηγούς όταν σταθμεύουν στην είσοδο της επιχείρησής του. Το σχετικό βίντεο το έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι στη σελίδα του στο TikTok «Rockhampton Chaos», που έγινε viral.

«Όταν το σύστημα ψεκασμού ενεργοποιείται και τους χτυπάει στο πρόσωπο, σκέφτεσαι απλά, καλά, αυτό είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι το κάρμα που αποδίδεται», είπε ο Κερ στο news.com.au.

Όμως, όταν άρχισε να δημοσιεύει βίντεο με οδηγούς που βρέχονταν στο διαδίκτυο, δεν φανταζόταν πόσο δημοφιλές θα γινόταν, ούτε ότι θα οδηγούσε έναν εργαζόμενο στην απώλεια της δουλειάς του.

Όπως πολλοί άλλοι πριν από αυτόν, ο εργαζόμενος είχε παρκάρει στο δρομάκι της Kerr Solutions IT για να επισκεφθεί το καπνοπωλείο δίπλα, μια καθημερινή του Δεκεμβρίου του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με τον Κερ, ο εργαζόμενος είχε πει στον προϊστάμενό του ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν σε εργοτάξιο ορυχείου. Το βίντεο της κάμερας δείχνει τον εργαζόμενο να σταματά στο δρομάκι και να βγαίνει από το φορτηγό της εταιρείας φορώντας ένα σορτς και χωρίς πουκάμισο. Λίγα δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα της πόρτας του φορτηγού, δέχτηκε έναν πίδακα νερού, που τον έκανε να τρέξει γρήγορα πίσω στο αυτοκίνητο.

Ο Κερ ανάρτησε το βίντεο στο TikTok και το είδαν 4,5 εκατομμύρια άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του αφεντικού του εργαζομένου.

«Φαινόταν ότι βρισκόταν για δουλειά, ενώ στην πραγματικότητα ήταν στην πόλη και αγόραζε τσιγάρα. Λόγω της ημερομηνίας και της ώρας που εμφανίζονται στις κάμερες και επειδή το βίντεο έγινε viral στο TikTok, το αφεντικό του κατάλαβε ότι στην πραγματικότητα βρισκόταν στο Rockhampton», είπε ο Κερ.

Ο Κερ είπε ότι ο προϊστάμενος επικοινώνησε αργότερα μαζί του για να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του υπαλλήλου του και να του πει ότι τον είχε απολύσει. «Ήθελε να ζητήσει συγγνώμη για την απόδοση του υπαλλήλου του ή, ε, την έλλειψη απόδοσης, θα έλεγα», αστειεύτηκε.

«Είπε ότι τον είχε ήδη απολύσει επειδή είχε λάβει μερικές άλλες κλήσεις για την κακή οδήγησή του… και αποφάσισε ότι, παρόλο που φαινόταν να είναι καλός εργαζόμενος, ήταν ανέντιμος και δεν διατηρούσε καλή εικόνα για την εταιρεία».

Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές στιγμές που έχουν καταγραφεί σε βίντεο από τότε που ο Κερ εγκατέστησε το σύστημα ψεκαστήρων πριν από δύο χρόνια, σημειώνει η New York Post.