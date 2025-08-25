Σε ταβέρνα στην Αστυπάλαια καταγράφηκε να γευματίζει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μαζί με τη σύντροφό του, Μπέτυ Μπαζιάνα.

Η φωτογραφία σχολιάστηκε σήμερα στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ οι «Αταίριαστοι» με αφορμή και τα σενάρια για επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο κόμμα.

Αφορμή αποτέλεσε η πρόσφατη συνέντευξή του στη γαλλική Le Monde, όπου απαντώντας σχετικά με το αν ετοιμάζει νέο κόμμα δήλωσε: «Προς το παρόν, γράφω το βιβλίο μου. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο», ενώ στο αν του λείπει η εξουσία σημειώνει: «Όχι, ποτέ δεν διψούσα για εξουσία. Αλλά μου λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».