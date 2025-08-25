Την περίπτωση του άσου του ΠΑΟΚ, Γιάννη Κωνσταντέλια εξετάζει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας όπως αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η A Bola.

«Η Σπόρτινγκ δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Γερεμάι, ωστόσο, γνωρίζει ότι δεν θα είναι εύκολο να πείσει τη Λα Κορούνια να αφήσει ελεύθερο το νεαρό «αστέρι», 22 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά η έγκυρη πορτογαλική εφημερίδα.

Η πρόταση της Σπόρτινγκ στην ισπανική ομάδα ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα πέντε ως μπόνους χωρίς όμως να γίνεται αποδεκτή.

Έτσι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα άσο δεν είναι εύκολη.

«Eνδεχόμενη συμφωνία δεν διαφαίνεται εύκολη, καθώς και ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης δεν προτίθεται να πουλήσει ένα από τα διαμάντια της ομάδας».