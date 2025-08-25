Εντατικές περιπολίες πραγματοποιεί η ΟΠΚΕ στο Ζεφύρι και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής, αναζητώντας ακόμη τρεις Ρομά για τη ληστεία με χρήση σωματικής βίας εναντίον ομοφύλων τους, γύρω στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής.

Το άτομο που έχει μέχρι στιγμής συλληφθεί είναι μέλος γνωστής οικογένειας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, ενώ οι αστυνομικοί αναζητούν ακόμη έναν αδελφό του και άλλα δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους το βράδυ της Κυριακής απέβησαν άκαρπες, καθώς οι δράστες γνώριζαν ότι δεν θα αργήσει η ΕΛ.ΑΣ. να φτάσει στα ίχνη τους και… εξαφανίστηκαν.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός από κάποια τιμαλφή, οι δράστες άρπαξαν και ένα χρηματικό ποσό ύψους 1.000 ευρώ που είχαν πάνω τους τα θύματα, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο.

Χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι ανάμεσα σε δράστες και θύματα υπάρχει… παρελθόν και συγκεκριμένα βεντέτα που κρατάει σχεδόν 10 χρόνια. Ένα από τα χθεσινά θύματα της ληστείας, ένας 39χρονος επίσης Ρομά, είχε χτυπήσει με το ΙΧ αυτοκίνητό του έναν αδελφό του ατόμου που έχει συλληφθεί και τον σκότωσε, με αποτέλεσμα οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο οικογένειες να γίνουν εκρηκτικές.

Πάντως, όπως σημειώνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ., τα όσα συνέβησαν χθες στο Ζεφύρι ήταν και μία επίδειξη πυγμής όχι μόνο προς τα τρία θύματα της ληστείας, αλλά γενικότερα στους ομοφύλους τους στην περιοχή. Αυτό καθώς η οικογένεια δύο εκ των τεσσάρων τελικά δραστών φαίνεται να εμπλέκεται ακόμη και σε υποθέσεις εκβιασμού και «προστασίας».

Η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου να έχει αναλάβει την προανακριτική έρευνα, «χτενίζοντας» σε συνεργασία με την ΟΠΚΕ την περιοχή για να βρεθούν και οι άλλοι εμπλεκόμενοι.