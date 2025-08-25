Μόνο άγνωστοι δεν ήταν, σύμφωνα με νέες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., οι εμπλεκόμενοι στην άγρια ληστεία που σημειώθηκε γύρω στις 17:30 το απόγευμα της Κυριακής στο Ζεφύρι και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρομά που συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. μετά τη ληστεία στη μέση του δρόμου, είχε δει τον αδερφό του να πέφτει νεκρός πριν από περίπου μία δεκαετία από άτομο της οικογένειας των θυμάτων. Πρόκειται, λοιπόν, για μία παλιά βεντέτα ανάμεσα σε οικογένειες Ρομά που αναβίωσε με έναν περίεργο τρόπο, καθώς ο άνδρας που συνελήφθη μαζί με ακόμη δύο άτομα εγκλώβισαν με Ι.Χ. αυτοκίνητο το όχημα των θυμάτων (μία γυναίκα 36 ετών και δύο άνδρες 55 και 39 ετών οι επιβάτες) και με χρήση σωματικής βίας τους ακινητοποίησαν, τους λήστεψαν κι από ό,τι φαίνεται προκάλεσαν κι εμπρησμό.

Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, με τα θύματα να ενημερώνουν την ΕΛ.ΑΣ. και την Ο.Π.Κ.Ε. να εντοπίζει και να συλλαμβάνει τον έναν εκ των δραστών, για τον οποίον η 36χρονη είχε δώσει αναλυτική περιγραφή και τον αναγνώρισε.

Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο για περίθαλψη και εξετάσεις, με τα τραύματα που φέρουν να χαρακτηρίζονται ελαφρά από τους γιατρούς.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, αναζητώντας και τους άλλους δύο εμπλεκόμενους. Σε ό,τι αφορά το άτομο που συνελήφθη θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης με την αυτόφωρη διαδικασία.