Το πρωτάθλημα της Super League έκανε πρεμιέρα το σαββατοκύριακο (23-34/8) και θα συνεχιστεί με την δεύτερη αγωνιστική την επόμενη εβδομάδα, πριν την διακοπή λόγω υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας.
Τέσσερις αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο (30/8) και οι υπόλοιπες τρεις την Κυριακή (31/8).
Παναθηναϊκός και ΟΦΗ θα μπουν και αυτοί στο πρωτάθλημα επισήμως αυτήν την εβδομάδα, αφού αναβλήθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση, έπειτα από αίτημα των πράσινων λόγω των διπλών αναμετρήσεων με την Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League.
Σάββατο 30 Αυγούστου
- Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)
- Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)
- Άρης-Παναιτωλικός (21:00)
- Λάρισα-Κηφισιά (21:30)
Κυριακή 31 Αυγούστου
- ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
- ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
- Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)