Το πρωτάθλημα της Super League έκανε πρεμιέρα το σαββατοκύριακο (23-34/8) και θα συνεχιστεί με την δεύτερη αγωνιστική την επόμενη εβδομάδα, πριν την διακοπή λόγω υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας.

Τέσσερις αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο (30/8) και οι υπόλοιπες τρεις την Κυριακή (31/8).

Παναθηναϊκός και ΟΦΗ θα μπουν και αυτοί στο πρωτάθλημα επισήμως αυτήν την εβδομάδα, αφού αναβλήθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση, έπειτα από αίτημα των πράσινων λόγω των διπλών αναμετρήσεων με την Σαμσουνσπόρ για τα playoffs του Europa League.

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)

Άρης-Παναιτωλικός (21:00)

Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου