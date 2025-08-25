Ο Κ.Βήτα είναι ο μουσικός που πειραματίστηκε με τον ηλεκτρονικό ήχο και την ακουστική μουσική, δημιουργώντας έναν αντιφατικό, βαθιά προσωπικό κόσμο. Τα άλμπουμ του απέκτησαν χιλιάδες φανατικούς ακροατές, ενώ η ιδιαίτερη, εξομολογητική ποίησή του συντρόφευσε τις πιο μοναχικές μας στιγμές.

Άλλωστε, ο Κ.Βήτα έπλασε ηχητικά τοπία σπάνιας ομορφιάς, φανερώνοντάς μας τον εσωτερικό του κόσμο μέσα από μια πρόζα λιτή, ευθύβολη και αφοπλιστικά ειλικρινή. Η αγάπη του για την κιθάρα και τα συνθεσάιζερ υπήρξε το θεμέλιο για το χαρακτηριστικό του ύφος – ένα ύφος που κινείται ανάμεσα στη μελαγχολία και την ηλεκτρονική ένταση. Ημιτελή τραγούδια, σαν φευγαλέες σημειώσεις σε χαρτιά, γίνονται ο δικός του τρόπος να μιλά για την αλήθεια που μόνο η ψυχή μας μπορεί να αναγνωρίσει.

Και τώρα, ο Ο Κ.Βήτα την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ποίηση και ηλεκτρονικά τοπία. Μαζί του, οι αγαπημένοι του μουσικοί, η μπάντα του, για να παρουσιάσουν τραγούδια από όλο το εύρος της μουσικής του διαδρομής – από τα πρώτα άλμπουμ έως το πιο πρόσφατο έργο του, Το Χέρι.

Ταυτότητα συναυλίας

Βάιος Μαχμουντές: συνθεσάιζερ

Βαγγέλης Μπαλιούσης: ηλεκτρονικό ντραμ σετ

Θάνος Καλέας : Dj Programming

Γιάννης Λαμπρόπουλος: επιμέλεια ήχου

Phil Hill: Επιμέλεια φωτισμών

Παραγωγή: Menta Art Events

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 21.00

Εισιτήρια: 15 ευρώ

Προπώληση: ticketmaster.gr