Η Κρήτη φημίζεται και για τις παραλίες της και οι περισσότερες από αυτές θα σου μείνουν αξέχαστες. Ανάμεσά τους και μία παραλία στο Ρέθυμνο που δεν είναι τόσο γνωστή όσο άλλες, αλλά σίγουρα είναι συναρπαστική και θα σε εντυπωσιάσει, όπως άλλωστε όλους όσους την ανακαλύπτουν για πρώτη φορά.

Ο λόγος για την παραλία Τριόπετρα που απέχει 52 χλμ. περίπου από το Ρέθυμνο κι εντοπίζεται στο νότιο τμήμα του νομού, ενώ εντυπωσιάζει με τους φυσικούς σχηματισμούς των βράχων. Μάλιστα, οι τρεις χαρακτηριστικοί βράχοι που μοιάζουν να αναδύονται από τα νερά του Λιβυκού πελάγους, έχουν δώσει το όνομα στην παραλία.

Εντυπωσιακή είναι και η σπηλιά σε σχήμα Δ που σχηματίζεται δίπλα από αυτούς. Η Μεγάλη και η Μικρή Τριόπετρα, δυτικά και ανατολικά των βράχων, προσφέρουν στιγμές απόλυτης χαλάρωσης για όσους θέλουν να απολαύσουν τα μακροβούτια τους μακριά από πολυπληθείς και πολυσύχναστες ακρογιαλιές του νομού. Η Μεγάλη παραλία της Τριόπετρας, γνωστή και ως «στου Χατζή», απλώνεται σε μια έκταση δύο χιλιομέτρων και διακρίνεται για τα βαθιά νερά και τη χοντρή αμμουδιά της. Η μικρή παραλία, την οποία οι ντόπιοι αποκαλούν και «στου Κουμάντω», σχηματίζεται μέσα σε έναν κλειστό κόλπο με αμμουδιά και αρκετούς βράχους.

