Ένας «βασιλιάς των ταξιδιωτών» που θάφτηκε σε φέρετρο «από καθαρό χρυσό αξίας εκατοντάδων χιλιάδων λιρών» ηγούνταν μιας διαβόητης εγκληματικής συμμορίας που «έτρεχε» μια από τις μεγαλύτερες απάτες στον τομέα των κατασκευών στην ιστορία της Βρετανίας, όπως αποκαλύπτεται από τη βρετανική Daily Mail.

Ο 69χρονος Φρανκ Τόμσον με τσιγγάνικη καταγωγή, ο οποίος πέθανε τον Ιούλιο, κηδεύτηκε πολυτελώς. Κατά τη διάρκεια της κηδείας, το φέρετρό του μεταφέρθηκε σε μια εξαήμερη «περιοδεία αποχαιρετισμού» στο Ηνωμένο Βασίλειο με μια Rolls Royce, πριν ταφεί στο νότιο Λονδίνο.

Οι συγγενείς του τον χαρακτηρίζουν ως «επιχειρηματία με μεγάλη σοφία», ενώ ένας από αυτούς είπε για τον Τόμσον: «Ήταν ο επικεφαλής μιας πολύ μεγάλης οικογένειας, ο βασιλιάς της οικογένειας – όλοι τον θαύμαζαν».

Αλλά αυτό που η οικογένεια δεν είπε ήταν ότι το 2011 ο Τόμσον και τρεις συνεργοί του καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή φυλάκισης 20 ετών, αφού κέρδισαν 1,3 εκατομμύρια λίρες εξαπατώντας ηλικιωμένους μεταξύ 65 και 92 ετών, οι οποίοι κατέβαλαν εξωφρενικά ποσά για κακοτεχνίες, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Οι εισαγγελείς έκαναν λόγο για «συστηματική απάτη». Μια ηλικιωμένη κυρία πλήρωσε πάνω από 31.000 λίρες για κακής ποιότητας εργασίες πλακόστρωσης στην είσοδο του παραθαλάσσιου σπιτιού της, ενώ άλλοι πλήρωσαν πολλές χιλιάδες λίρες για εργασίες αξίας μόλις μερικών εκατοντάδων λιρών.

Ο Τόμσον και οι συνεργοί του πιάστηκαν όταν ένας από την ομάδα χρησιμοποίησε το κινητό του για να βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να καυχιέται στο YouTube για το πώς χρησιμοποίησε ένα κουτί γάλα ως στεγανωτικό για την είσοδο σπιτιού, προκειμένου να εξαπατήσει έναν πρώην στρατιωτικό και να του αποσπάσει 800 λίρες.

Έντεκα θύματα συμφώνησαν να καταθέσουν στο δικαστήριο από τους πάνω από 40 πελάτες που υπέβαλαν καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών, βρέθηκαν τρεις θυρίδες με μετρητά συνολικού ύψους 480.775 λιρών. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης 17.000 λίρες σε μετρητά κρυμμένες σε ένα κουτί παπουτσιών γνωστού σχεδιαστή.

Ο Τόμσον καταδικάστηκε στο δικαστήριο Preston Crown Court, όπου εμφανίστηκε με το όνομα Φρανκ Τόμνι και φυλακίστηκε για πεντέμισι χρόνια για συνωμοσία με σκοπό την απάτη μέσω ψευδών δηλώσεων και φοροδιαφυγή, καθώς και για διακίνηση κλεμμένων διαβατηρίων.

Η συμμορία διατάχθηκε αργότερα να αποζημιώσει και τα 42 θύματά της.

Ο ντετέκτιβ Μαρκ Άνσγουορθ, από την αστυνομία του Λάνκασαϊρ, στην Αγγλία, δήλωσε τότε: «Αυτοί οι άνδρες περιπλανιόνταν στην περιοχή για να δουν την ηλικία των ανθρώπων και θεώρησαν ότι οι ηλικιωμένοι θα ήταν πιο εύκολος στόχος – είχαν το χάρισμα της ομιλίας. Τους προσέφεραν μια καλή τιμή, αλλά ο μοναδικός τους στόχος ήταν να πάρουν την υψηλότερη δυνατή τιμή.

Ήταν επιφανειακά γοητευτικοί. Κατάφεραν να πλέξουν ένα δίχτυ εξαπάτησης με αυτούς τους ανθρώπους, προσφέροντάς τους τα πάντα – και μετά άρχισαν να τους εκφοβίζουν. Φρόντιζαν να πληρώνονται σε μετρητά. Σε μια περίπτωση, πήγαν μια ηλικιωμένη κυρία στην τράπεζα για να πάρουν τα χρήματα».

Ο Τόμσον και οι συνεργοί του καταδικάστηκαν να επιστρέψουν συνολικά 956.264,47 λίρες κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας βάσει του νόμου περί εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο αρχηγός κρίθηκε ότι είχε αποκομίσει κέρδη ύψους 801.366,75 λιρών και διατάχθηκε να καταβάλει το συνολικό ποσό εντός έξι μηνών, διαφορετικά θα αντιμετώπιζε επιπλέον τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν πάνω από 700.000 λίρες σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ένα σπίτι και τρία αυτοκίνητα.

Άλλα μέλη της συμμορίας επίσης υποβλήθηκαν σε διαταγές κατάσχεσης και δήμευσης.