Τα άστρα είναι… αποκαλυπτικά για τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Σύμφωνα με την αστρολόγο Πηνελόπη Παπουτσή το επόμενο διάστημα αναμένεται αστρολογικά… καυτό.

Η ίδια απάντησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» στα εξής:

Πότε θα γίνουν οι εκλογές;

Η Πηνελόπη Παπουτσή προβλέπει πως οι εκλογές θα λάβουν χώρα αρχές του 2027.

Να περιμένουμε νέα κόμματα στην πολιτική σκηνή;

Τα άστρα δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας θα δημιουργήσει νέο κόμμα, καθώς οι αστρολογικές συγκυρίες φέτος τον ευνοούν. Παράλληλα, έρχονται αναταραχές σε άλλα κόμματα.

Οι εκλείψεις ευνοούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Όσο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Ιχθύς στο ζώδιο και γεννημένος σε περίοδο εκλείψεων, η αστρολόγος ανέφερε πως κομβικό σημείο θα είναι η 7η Σεπτεμβρίου, όπου και θα λάβει χώρα η ΔΕΘ.

Τα άστρα δείχνουν πως η έκλειψη αυτή θα φέρει αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας του, καθώς και θα φέρει πρωτοβουλίες σε θέματα εξωτερικού και διεθνών σχέσεων.

Αλλαγές για τον Νίκο Ανδρουλάκη

Τα άστρα φέρνουν ευκαιρίες για τον Νίκο Ανδρουλάκη να αλλάξει το επικοινωνιακό του προφίλ. Εάν δεν τον κάνει, τότε το β’ εξάμηνο τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ίδιος θα πιεστούν πάρα πολύ.

Περιορισμοί για Σωκράτη Φάμελλο και Ζωή Κωνσταντοπούλου

Οι πλανητικές συγκυρίες φέρνουν περιορισμούς για τον Σωκράτη Φάμελλο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.