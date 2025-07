Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να μεταβεί σήμερα στη Φλόριντα, όπου θα επιθεωρήσει ένα νέο κέντρο κράτησης μεταναστών χωρίς έγγραφα, το οποίο κατασκευάζεται στους βάλτους του εθνικού πάρκου Έβεργκλεϊντς και έχει αποκτήσει ήδη το παρατσούκλι «Αλκατράζ με αλιγάτορες».

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ θα παραβρεθεί στο άνοιγμα του κέντρου κράτησης, όπου προβλέπεται πως θα κρατούνται ως και 5.000 άνθρωποι, στημένου σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο στα Έβεργκλεϊντς, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί εκεί και η μόνη οδός εξόδου είναι πτήση χωρίς επιστροφή. Η τοποθεσία είναι απομονωμένη, περιστοιχίζεται από επικίνδυνη πανίδα και περιβάλλον που δεν συγχωρεί», είπε σε δημοσιογράφους η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ερωτηθείσα γιατί το κέντρο κατασκευάστηκε σε τόσο εχθρικό φυσικό περιβάλλον, η εκπρόσωπος της προεδρίας είπε πως «όταν έχεις δολοφόνους που βρίσκονται εδώ παράνομα, βιαστές και ειδεχθείς εγκληματίες σε κέντρο κράτησης (…) θεωρώ πως πρόκειται για μέτρο αποτροπής κάθε απόπειρας απόδρασης».

Η επίσκεψη στη Φλόριντα καταγράφεται καθώς ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας εντείνει τις προσπάθειές του για να εγκριθεί από το Κογκρέσο πελώριο νομοθετικό πακέτο για τα δημοσιονομικά που βαφτίστηκε «μεγάλος και όμορφος νόμος» και περιλαμβάνει ιδίως χρηματοδοτήσεις για το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων μεταναστών που θέλει.

«Η επίσκεψη σε αυτό το κέντρο κράτησης υπογραμμίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί ο ‘ένας μεγάλος, όμορφος νόμος’ διότι χρειαζόμαστε περισσότερα κέντρα κράτησης στη χώρα», είπε στον Τύπο η κ. Λέβιτ.

Οι αρχές στην πολιτεία Φλόριντα ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα πως άρχιζαν την κατασκευή του κέντρου κράτησης στην προστατευόμενη φυσική περιοχή αυτή.

Ο πολιτειακός γενικός εισαγγελέας (υπουργός Δικαιοσύνης) Τζέιμς Άτμαϊερ σημείωσε πως η εγκατάσταση περίπου 77.000 στρεμμάτων «προσφέρει αποτελεσματική ευκαιρία, όχι ιδιαίτερα δαπανηρή, να κατασκευαστεί κέντρο προσωρινής κράτησης, καθώς δεν είναι απαραίτητο να επενδυθούν πολλά για την περίμετρο».

Αν κανείς αποπειραθεί να αποδράσει «δεν θα τον περιμένουν και πολλά», μόνο «αλιγάτορες και πύθωνες», πρόσθεσε ο κ. Άτμαϊερ.

Η λειτουργία του αναμένεται να κοστίζει γύρω στα 450 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησής του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό», και φροντίζοντας να έχουν μεγάλη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις. Υπόσχεται να απελάσει «εκατομμύρια» παράτυπους μετανάστες.

Η κατασκευή του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» προκαλεί αγανάκτηση στους επικριτές της πολιτικής του έναντι των μεταναστών. Πρόσφατα έγιναν διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες, που σημαδεύτηκαν από επεισόδια, με έναυσμα επιχειρήσεις-σκούπες των δυνάμεων ασφαλείας για τη σύλληψη μεταναστών.

BREAKING – Democrats in Florida are now protesting the construction trucks bringing in materials to build Alligator Alcatraz, but for some reason, they are staying off of the road. pic.twitter.com/o5LYtV28US