Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Τεχεράνη αμφιβάλλει αν μπορεί να εμπιστευτεί την Ουάσιγκτον ότι θα συμμετάσχει ειλικρινά σε διπλωματία με στόχο το τέλος του ανοιχτού πολέμου με το Ισραήλ.

Σε δηλώσεις του στο NBC News στη Γενεύη, όπου συναντήθηκε με Ευρωπαίους ηγέτες προσπαθώντας να βρεθεί διέξοδος από τη σύγκρουση, ο Αμπάς Αραγκτσί εκφράζει την υποψία ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις με τη Ισλαμική Δημοκρατία απλώς ως «κάλυψη» για την επίθεση του Ισραήλ.

In an exclusive interview with NBC News’ Andrea Mitchell on Friday, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said they don’t know how they can trust the US anymore after their “betrayal to diplomacy” pic.twitter.com/BkSJiVaDsq