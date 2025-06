Σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν μετακινηθεί από τον διάδρομο μιας εκ των μεγαλύτερων αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, πιθανότατα ως προληπτικό μέτρο έναντι πιθανών ιρανικών επιθέσεων, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει αν θα εμπλακεί στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Μεταξύ της 5ης και της 19ης Ιουνίου, η αμερικανική βάση αλ Ουντέιντ στο Κατάρ άδειασε σχεδόν εντελώς από διακριτά αεροσκάφη, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της Planet Labs PBC στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σχεδόν σαράντα στρατιωτικά αεροσκάφη ήταν σταθμευμένα σε θέσεις κοντά στον διάδρομο αποπροσγειώσεων της βάσης την 5η Ιουνίου: μεγάλα μεταγωγικά, ικανά να μεταφέρουν υλικό, αεροσκάφη αναγνώρισης η ειδικών επιχειρήσεων τύπου Hercules C-130. Αλλά σε φωτογραφία που τραβήχτηκε χθες Πέμπτη 19η Ιουνίου, δεν διακρίνονταν παρά τρία μεταγωγικά.

US Warplanes Quietly Pulled from Qatar Airbase



