Τραγικό τέλος είχε η ζωή της 7χρονης Νάστια Μπούρικ, η οποία πέθανε αυτή την εβδομάδα έπειτα από πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ. Η σύντομη ζωή της σημαδεύτηκε από τον πόλεμο και την αρρώστια, με ελάχιστες στιγμές γαλήνης. Ο βίαιος και απροσδόκητος θάνατός της, χίλια μίλια μακριά από το σπίτι της, αντικατοπτρίζει έναν κόσμο όπου οι αθώοι είναι εκείνοι που υποφέρουν περισσότερο.

Η Νάστια καταγόταν από την Οδησσό, τη ρωσόφωνη πόλη-λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Στις αρχές του 2022, η πόλη τέθηκε υπό τακτική πυραυλική επίθεση μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η οικογενειακή της ζωή αποδιοργανώθηκε γρήγορα. Ο πατέρας της, Αρτέμ, κατατάχθηκε στον ουκρανικό στρατό για να υπερασπιστεί τη χώρα του και παραμένει μέχρι σήμερα στρατιώτης στην επίλεκτη 95η Ταξιαρχία Αεροπορικής Εφόδου.

Παρά τους βομβαρδισμούς, η Οδησσός άντεξε. Όμως το καλοκαίρι εκείνο, η Νάστια διαγνώστηκε με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία, έναν σπάνιο καρκίνο του αίματος και του μυελού των οστών.

«Στις 29 Αυγούστου 2022, ακούσαμε τα φρικτά νέα: “Η κόρη σας έχει καρκίνο”», έγραψε η μητέρα της, Μαρία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Από εκείνη τη μέρα, ζω σε μια παράλληλη πραγματικότητα, όπου το μόνο που έχει σημασία είναι να τη σώσουμε. Να αναπνέουμε. Να μην τα παρατήσουμε», συμπλήρωσε.

Seven-year-old Ukrainian girl, Nastia Borik, came to Israel from Odessa to receive life-saving treatment at one Israel's best hospitals.



She came seeking life.



Instead, she was murdered — along with her mother Maria, her young cousins Konstantin and Ilya, and her grandmother… pic.twitter.com/CS5iK2JsZi