Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει καταστρέψει «το ένα τρίτο» των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους-εδάφους του Ιράν, κατά την τέταρτη ημέρα της μαζικής επίθεσης που έχει εξαπολύσει εναντίον στόχων του ιρανικού πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, αν και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός δεν στοχοθετεί σκοπίμως τους κατοίκους της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ επεσήμανε ότι χρησιμοποίησε για πρώτη φορά ένα νέο θαλάσσιο αντιαεροπορικό σύστημα για να αντιμετωπίσει τα ιρανικά drones.

«Περισσότερα από 50 μαχητικά και άλλα αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα και κατέστρεψαν περισσότερους από 120 εκτοξευτήρες πυραύλων εδάφους-εδάφους. Αυτό ισοδυναμεί με το ένα τρίτο των εκτοξευτήρων πυραύλων εδάφους-εδάφους που διαθέτει το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ έπληξε στη διάρκεια της νύχτας περισσότερους από 20 στόχους στο ιρανικό έδαφος και «έχει πετύχει να αποκτήσει αεροπορική υπεροχή έναντι του Ιράν».

