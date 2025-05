Με δυσκολίες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη οι αεροπορικές πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Μόσχας, καθώς για λόγους ασφαλείας οι αρχές προχώρησαν σε προσωρινές αναστολές, εξαιτίας της παρουσίας ουκρανικών drones που κατευθύνονταν προς την πόλη. Η κατάσταση επηρέασε τη λειτουργία του Σερεμέτιεβο —του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ρωσίας— καθώς και των αεροδρομίων Βνούκοβο, Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως «η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε συνολικά 105 ουκρανικά drones», εκ των οποίων 35 πλησίαζαν τη Μόσχα.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram πως διασώστες επιχειρούν στα σημεία όπου έπεσαν συντρίμμια εχθρικών drones. Αργά το βράδυ, ενημέρωσε πως αναχαιτίστηκαν άλλα 11 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Από την πλευρά της, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 128 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας, εκ των οποίων 112 καταρρίφθηκαν ή αναχαιτίστηκαν με ηλεκτρονικά μέσα.

Ukrainian drones attacked the famous Russian "Patriot Park" located in Kubinka near Moscow.



The "Patriot Park" is a complex themed around Russian military equipment and the Soviet Union's victory in World War II. It's the biggest facility of its kind in Russia. pic.twitter.com/YxYiP31pSj