Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Κουρσκ της Ρωσίας, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με αναρτήσεις των καναλιών Baza και Shot στο Telegram. Τα εν λόγω μέσα, που συχνά επικαλούνται πηγές από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και τον στρατό, ανέφεραν ότι υπήρξαν ζημιές σε κατοικίες.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι πολυκατοικίες επλήγησαν, ενώ δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που δείχνουν κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

The enemy is attacking Kursk: powerful explosions are thundering, a multi-story building is burning



About a dozen explosions thundered over Kursk. One of the UAVs hit the upper floors of a residential high-rise.