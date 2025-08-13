Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλουν υπεράνθρωπες για να ελέγξουν και να περιορίσουν την καταστροφικές φωτιές που καίνε στην Αχαΐα από χθες.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Canadair που επιχειρεί στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο κάνει επιχείρηση ανεφοδιασμού δίπλα στη γέφυρα του Ρίου – Αντιρρίου, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather.

Συνολικά στην Αχαΐα επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες με περισσότερα από 70 οχήματα 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.