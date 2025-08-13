Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, το Κρεμλίνο έχει κλιμακώσει δραματικά τους βομβαρδισμούς ουκρανικών πόλεων, μεταξύ αυτών και του Κραματόρσκ. Στη συνάντησή του την Παρασκευή με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Αλάσκα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν πιθανότατα θα απαιτήσει να παραδοθεί το Κραματόρσκ στη Μόσχα, μαζί με άλλα ουκρανικά εδάφη που η Ρωσία δεν ελέγχει. Αξιώνει τέσσερις ουκρανικές περιοχές καθώς και την Κριμαία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δεσμευτεί ότι δεν θα παραδώσει εδάφη, επικαλούμενος το Σύνταγμα.

Μέσα σε ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν το Κίεβο για μια άδικη ειρηνευτική συμφωνία, οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν, προσπαθώντας να δημιουργήσουν τετελεσμένα στο πεδίο. Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, φέρεται να διέσπασαν τις ουκρανικές γραμμές και να πέρασαν την πόλη Ντομπροπίλια, βόρεια της πολιορκημένης πόλης Ποκρόφσκ.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία εξαπέλυσε ρεκόρ αεροπορικών επιθέσεων. Από τις 4 έως τις 10 Αυγούστου, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε περισσότερες από 1.000 αεροπορικές βόμβες και σχεδόν 1.400 καμικάζι drones εναντίον της Ουκρανίας. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 728 drones και 13 πυραύλους σε μία μόνο νύχτα τον Ιούλιο, κυρίως εναντίον της δυτικής πόλης Λούτσκ. Γερμανοί ειδικοί προβλέπουν ότι το φθινόπωρο η Μόσχα θα μπορούσε να στέλνει 2.000 drones την ημέρα.

Παλαιότερα εισάγονταν από το Ιράν, πλέον παράγονται μαζικά σε τεράστιες ρωσικές βιομηχανίες. Βίντεο που προβλήθηκαν από κρατικά μέσα δείχνουν σειρές drones βαμμένα με σκοτεινή παραλλαγή μέσα στο εργοστάσιο Alabuga, στη Δημοκρατία Ταταρστάν, 1.050 μίλια από το μέτωπο. Το κύριο προϊόν είναι το Geran-2, ένα επιθετικό drone. Μία έκδοσή του φέρει καταστροφικό φορτίο και αρκετά διαθέτουν τεχνητή νοημοσύνη, όπως γράφει ο Guardian.

Η κυβέρνηση Ζελένσκι προσπαθεί να βρει λύση στο αυξανόμενο πλήθος τέτοιων όπλων. Οι ευρωπαϊκοί εταίροι έχουν υποσχεθεί περισσότερα συστήματα αεράμυνας Patriot, αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων το καθένα. Το Κίεβο διαθέτει, πιστεύεται, 6–8 από αυτά, τα οποία μπορούν να αναχαιτίσουν πυραύλους κρουζ και βαλλιστικούς, αλλά δεν είναι οικονομική λύση κατά των drones. Μια τεχνολογική εταιρεία που ίδρυσε ο πρώην CEO της Google, Eric Schmidt, φαίνεται ότι αναπτύσσει drones με τεχνολογία στόχευσης AI.

Οι ουκρανικές εταιρείες εργάζονται επίσης σε οικονομικά drones αναχαίτισης που μπορούν να καταστρέψουν τα εισερχόμενα Shahed. Τον προηγούμενο μήνα, ο Ζελένσκι επισκέφτηκε εργοστάσιο όπου παράγονται. «Η σαφής εντολή προς τους κατασκευαστές είναι ότι η Ουκρανία πρέπει να μπορεί να αναπτύσσει τουλάχιστον 1.000 αναχαιτιστές ημερησίως», δήλωσε στους μηχανικούς και αξιωματούχους, λέγοντας ότι «προστατεύουν ζωές».

Η εταιρεία Wild Hornets παρουσίασε τον Απρίλιο ένα πρωτότυπο. Ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο νέος αναχαιτιστής – γνωστός ως Sting – λειτουργεί ενάντια σε καμικάζι, drones αναγνώρισης και άλλα μοντέλα. «Το Sting είναι ένα κανονικό drone με διαφορετική κατασκευή σώματος. Μοιάζει με πύραυλο. Μπορεί να εκτοξευτεί από το έδαφος. Είναι αρκετά γρήγορο, περίπου 300 χλμ/ώρα».

Απέφυγαν να πουν πόσα Shahed έχει καταστρέψει το Sting, τονίζοντας τις τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία. Η Ρωσία έχει βελτιώσει τα Shahed, προσθέτοντας χαρακτηριστικά stealth και χρησιμοποιεί ταχύτερα jet drones, ικανά να πετούν σε ύψος 3 μιλίων. «Δεν είναι εύκολο να τα πιάσεις», παραδέχθηκε ο εκπρόσωπος. Επιπλέον, οι ουκρανικές μονάδες αεράμυνας είχαν περιορισμένη εμπειρία στη λειτουργία του Sting, που κατέβασε το πρώτο Shahed τον Μάιο.

«Και οι δύο πλευρές κλιμακώνουν. Είναι δύσκολο να πούμε ποιος κερδίζει», πρόσθεσε. Αναγνώρισαν ότι η Ρωσία υπερέχει με τα ελεγχόμενα drones οπτικών ινών, τα οποία είναι αδιάβλητα σε ηλεκτρονική παρέμβαση και χρησιμοποιήθηκαν το 2025 σε όλο το μέτωπο. Η Ρωσία τα χρησιμοποίησε για πρώτη φορά πέρυσι το φθινόπωρο στη μάχη για την επαρχία Κουρσκ, μετά από κατάληψη ουκρανικού εδάφους.

Τα drones είναι οικονομικός και ακριβής τρόπος καταστροφής ακριβού εξοπλισμού πεδίου μάχης, όπως άρματα, λένε οι κατασκευαστές. Ο Στανισλάβ Γκρίσιν, επικεφαλής της General Cherry drone group, δήλωσε ότι η εταιρεία του αναπτύσσει πρωτοποριακό όπλο κατά των Shahed. Η παλιά μέθοδος – πυροβολισμοί με πολυβόλα από χωράφια ή ταράτσες – πλέον δεν λειτουργεί.

Τα FPV drones που ρίχνουν εκρηκτικά προκαλούν τις περισσότερες απώλειες και τραυματισμούς.

Η τροφοδοσία των πεζικών έγινε πιο επικίνδυνη. Σε εργαστήριο στην επαρχία Ντονέτσκ, στρατιώτες συναρμολογούσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η Ρωσία διαθέτει πολύ περισσότερους πόρους και τη βοήθεια συμμάχων όπως Κίνα και Βόρεια Κορέα. Επίσημα, το Πεκίνο δηλώνει ουδέτερο, αλλά τον Ιούνιο σταμάτησε να πουλά εξαρτήματα drones στην Ουκρανία, ενώ τα πουλά στη Ρωσία.

Στο Κραματόρσκ, οι εξαντλημένοι κάτοικοι καθάριζαν τα σπίτια τους από ζημιές. Μια κάτοικος, η Βαλεντίνα μάζευε γυαλιά στον κήπο της. «Τα Shaheds δεν είναι καινούργια για μας. Παλιά έρχονταν κάθε δύο μέρες, τώρα καθημερινά. Κάτι πάντα εκρήγνυται. Μπαμ, μπαμ, μπαμ».

Η γειτόνισσά της φώναξε από τον τρίτο όροφο: «Τα χέρια μου ακόμα τρέμουν. Δεν ξέρω πώς να κοιμηθώ. Φοβάμαι τη νύχτα». Η Βαλεντίνα συμφώνησε, αλλά δηλώνει αποφασισμένη να μείνει, όσα βλήματα κι αν πέσουν.

«Είναι πόλεμος ρομπότ», είπε. «Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπονται τέτοια όπλα; Θεέ μου, γιατί συμβαίνει αυτό;» Και πρόσθεσε: «Εμείς, οι απλοί άνθρωποι, υποφέρουμε».