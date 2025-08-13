Η Νότια Ευρώπη βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο έλεος ενός ακραίου κύματος καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά τόπους τους 44°C και συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση καταστροφικών πυρκαγιών. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το φαινόμενο, που οφείλεται σε ένα εκτεταμένο «θερμικό θόλο» (heat dome), θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, προκαλώντας ανησυχία για νέα θερμοκρασιακά ρεκόρ, κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ελλάδα: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση – Πρωτοφανείς πυρκαγιές και μαζικές εκκενώσεις

Μόνο τα τελευταία δύο 24ωρα, περισσότερες από 150 νέες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη τη χώρα. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης είναι τιτάνιες, με 4.850 πυροσβέστες, 33 εναέρια μέσα και αμέτρητους εθελοντές στην πρώτη γραμμή, ενώ επείγουσες εκκενώσεις πραγματοποιούνται σε επτά νομούς – ανάμεσά τους η Αχαΐα, η Ζάκυνθος, η Χίος, η Πρέβεζα και η Κεφαλονιά. Η Εθνική Οδός Πάτρα–Πύργου έκλεισε σε συγκεκριμένα τμήματα, ενώ στη Χίο και στη Ζάκυνθο κάτοικοι και τουρίστες μεταφέρθηκαν με σκάφη για να σωθούν από τις φλόγες. Οι πυρκαγιές είναι τόσο εκτεταμένες, ώστε οι δορυφορικές μετρήσεις είχαν καταγράψει μέχρι σήμερα το πρωί συνολικό μέτωπο άνω των 100.000 στρεμμάτων.

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται σε σπίτια, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, υποδομές και καλλιέργειες. Δεκάδες άτομα νοσηλεύονται για αναπνευστικά προβλήματα από το έντονο νέφος, ενώ δεκατρείς πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί στη μάχη με τις φλόγες.

Γαλλία: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών

Στην περιοχή Οντ (Aude) της νότιας Γαλλίας, μια τεράστια πυρκαγιά αποτέφρωσε 16.000 εκτάρια, καταστρέφοντας δεκάδες σπίτια και χωριά. Τουλάχιστον 2.000 κάτοικοι παραμένουν μακριά από τα σπίτια τους, ενώ συνεχίζονται προσπάθειες κατάσβεσης καθώς επίκειται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος έφτασε τους 41,6°C στη Βορντό, καταρρίπτοντας τοπικά ρεκόρ Αυγούστου. Συνολικά, το 2025 είναι ήδη η δεύτερη χειρότερη αντιπυρική περίοδος στη Γαλλία εδώ και 75 χρόνια, με τις αρχές να κάνουν λόγο για επαγρύπνηση ακόμη και εκεί όπου οι φλόγες έχουν περιοριστεί, λόγω του συνεχιζόμενου καύσωνα.

Ισπανία: «Κόκκινος συναγερμός» – Θερμοκρασίες έως 44°C και δεκάδες πύρινα μέτωπα

Η Ισπανία βιώνει από τις 3 Αυγούστου το δεύτερο μεγάλο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 43-44°C στα νοτιοδυτικά, και εκτεταμένες «πορτοκαλί» και «κόκκινες» προειδοποιήσεις σε 17 περιοχές. Ανοιχτά παραμένουν δεκάδες πύρινα μέτωπα, με χιλιάδες στρατιώτες να ενισχύουν την κατάσβεση. Ενδεικτικά, εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Καστίλη και Λεόν, ενώ οι αρχές έχουν καταγράψει απώλειες ζωής και εκτεταμένες ζημιές.

Πορτογαλία: Προειδοποιήσεις για θερμοκρασίες έως 44°C – Αντιμέτωπη με νέα πύρινα μέτωπα

Σχεδόν το σύνολο της χώρας βρίσκεται υπό καθεστώς πορτοκαλί ή κίτρινου συναγερμού, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 42°C στις εσωτερικές περιοχές, ενώ τοπικά, όπως στη Μπέχα, ο υδράργυρος έφτασε τους 44°C. Οι αρχές έχουν επεκτείνει τα έκτακτα μέτρα, καθώς επίκειται κίνδυνος για νέες πυρκαγιές λόγω των παρατεταμένων ξηρών και θερμών συνθηκών.

Προοπτικές – Οι μετεωρολόγοι για αέρα και καύσωνα τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες και επίσημες μετεωρολογικές προβλέψεις, το κύμα καύσωνα στη Νότια Ευρώπη είναι ισχυρό και παρατεταμένο, με τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται τουλάχιστον έως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οι επιστημονικές εκτιμήσεις από το ECMWF και άλλα διεθνή μοντέλα δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερά πάνω από τους 38–42°C σε Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα, με κορύφωση την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Οι νυχτερινές θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές (18–22°C), με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης και πυρκαγιών.

Ειδικά στην Ελλάδα, οι προβλέψεις από εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες δείχνουν ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο, που συχνά φτάνουν τα 7–8 μποφόρ και τοπικά έως τα 9. Αυτοί οι άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης, ευνοούν τη γρήγορη διάδοση των φλόγων και προκαλούν προβλήματα στη ναυσιπλοΐα. Η παράλληλη ύπαρξη του φαινομένου των Μελτεμιών μέσα στον Αύγουστο προσφέρει προσωρινή αίσθηση δροσιάς σε παράκτιες περιοχές, αλλά αυξάνει ραγδαία τον κίνδυνο επέκτασης πυρκαγιών σε ξηρά δάση και περιαστικούς χώρους.

Ο «θερμικός θόλος» που καλύπτει τη Νότια Ευρώπη ενισχύεται από τον αποκλεισμό των υγρών αερίων μαζών του Ατλαντικού. Αυτό σημαίνει παρατεταμένη ξηρασία και μειωμένη πιθανότητα βροχών, γεγονός που επιβεβαιώνεται από όλες τις διεθνείς προβλέψεις για τον Αύγουστο. Εξαιρετικά υψηλός παραμένει και ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, με τις Αρχές να τονίζουν ότι οι πολίτες πρέπει να τηρούν τις οδηγίες προστασίας και να αποφεύγουν κάθε μη αναγκαία μετακίνηση ή δραστηριότητα που ενδέχεται να προκαλέσει νέες εστίες.

Με πληροφορίες από The New York Times