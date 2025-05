Δύο πεζοπόροι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη κρυψώνα θησαυρού που περιείχε χρυσό στη βόρεια Τσεχία, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους στα βουνά Κρκονόσε (Krkonoše). Τα αντικείμενα που βρέθηκαν περιλαμβάνουν δέκα χρυσά βραχιόλια, 17 θήκες για πούρα, μία χτένα, μία πούδρα και 598 χρυσά νομίσματα.

Σύμφωνα με το CNN, η ανακάλυψη έγινε όταν οι πεζοπόροι, οι οποίοι θέλησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, περπατούσαν μέσα από το δάσος και εντόπισαν ένα αλουμινένιο κουτί που προεξείχε από έναν πέτρινο τοίχο. Μετά την ανακάλυψη, το κουτί μεταφέρθηκε στο Μουσείο Ανατολικής Βοημίας στην πόλη Hradec Králové, όπου οι ειδικοί ξεκίνησαν την εκτίμηση των ευρημάτων.

Ο επικεφαλής του αρχαιολογικού τμήματος του μουσείου, Μίροσλαβ Νοβάκ, δήλωσε ότι οι πεζοπόροι ήρθαν στο μουσείο χωρίς ραντεβού και αμέσως ενημέρωσαν τους αρχαιολόγους για την ανακάλυψη. Οι αρχαιολόγοι ξεκίνησαν να εξετάζουν την περιοχή και να προσπαθούν να εξηγήσουν την προέλευση του θησαυρού.

