Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που κατακαίει κεντρική περιοχή του Καναδά, σε μια ανησυχητικά έντονη αρχή της φετινής περιόδου πυρκαγιών, η οποία εν μέρει αποδίδεται στην ξηρασία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τετάρτη.

Τα θύματα, γυναίκα και άνδρας, «παγιδεύτηκαν από την πυρκαγιά» ενώ βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τους, εξήγησε μια εκπρόσωπος της καναδικής αστυνομίας.

Canada has multiple fire popping off right now in Ontario and Manitoba. This is the Kenora 20 Fire in Kenora, Ontario. The fire is already 5,000 hectares (12,400 acres) and widespread evacuations are underway.



It’s starting to look like this year will be a busy and devastating… pic.twitter.com/vOhU1hEHTW