Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αντίποινα μετά από κατηγορίες κατά της Ινδίας για εκτόξευση πυραύλων από μαχητικά αεροσκάφη εναντίον τριών στρατιωτικών του βάσεων, σηματοδοτώντας σοβαρή κλιμάκωση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο πυρηνικά εξοπλισμένων γειτόνων.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, Άχμεντ Σαρίφ Τσόντρι, δήλωσε ότι η Ινδία εκτόξευσε έξι πυραύλους εδάφους-αέρος στοχεύοντας τις βάσεις Νουρ Χαν, Μουρίντ και Σόρκοτ, από τις πιο σημαντικές του Πακιστάν, νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν από την πακιστανική αεράμυνα.

Λίγο αργότερα, πακιστανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους κατά της Ινδίας, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την ονομασία Bunyan Ul Marsoos, φράση από το Κοράνι που μεταφράζεται ως «τείχος από μολύβι».

Το Πακιστάν ανέφερε ότι τα αντίποινα στόχευαν ινδικές στρατιωτικές υποδομές και βάσεις, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Πατανκότ και του χώρου αποθήκευσης πυραύλων BrahMos στην πολιτεία Παντζάμπ, καθώς και της αεροπορικής βάσης Ουντχαμπούρ στο ινδικά διοικούμενο Κασμίρ. Εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικών όπλων ακούστηκαν κοντά σε όλες τις τοποθεσίες, ενώ δυνατές εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πόλη Σριναγκάρ του Κασμίρ.

Πόλεις και περιφέρειες στο Παντζάμπ, τη Χαριάνα και σε όλο το ινδικά διοικούμενο Κασμίρ τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, με τους κατοίκους να καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ εφαρμόστηκαν διαταγές για σκοτάδι.

Η Ινδία δεν σχολίασε άμεσα τις φερόμενες επιθέσεις, ωστόσο το υπουργείο Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση δηλώνοντας ότι: «οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, και όλες οι εναέριες απειλές εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται με τη χρήση συστημάτων κατά των drones».

