Ένας πρώην δάσκαλος υποκριτικής του Μανχάταν φέρεται να διένειμε ένα ανησυχητικό αρχείο παιδικής πορνογραφίας με περισσότερα από χίλια αρχεία – συμπεριλαμβανομένων εικόνων που απεικονίζουν τη σεξουαλική κακοποίηση νηπίων και βρεφών – μέσα σε λίγους μήνες, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, ο ηθοποιός και χορευτής Σάμουελ Γκονζάλες, 31 ετών, συνελήφθη τη Δευτέρα, περισσότερα από δύο χρόνια αφότου ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με έναν μυστικό ομοσπονδιακό πράκτορα και άρχισε να διανέμει το αποτρόπαιο υλικό, σύμφωνα με ποινική καταγγελία.

Ο κάτοικος του Μπρούκλιν φέρεται να χρησιμοποίησε μια διαδικτυακή εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για να στείλει στον μυστικό ερευνητή συνδέσμους που περιείχαν περισσότερα από 1.500 αρχεία παιδικής πορνογραφίας μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2023, όπως ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

