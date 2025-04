Tην Κυριακή του Πάσχα (20/04) η Ρωσία και η Ουκρανία κατηγορούσαν συνεχώς η μία την άλλη για παραβίαση της ολιγοήμερης πασχαλινής εκεχειρίας που κήρυξε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, με κάθε πλευρά να αναφέρει ότι έχει δεχτεί εκατοντάδες επιθέσεις σύμφωνα με το Reuters.

Ο Πούτιν, ο οποίος διέταξε την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, διέταξε τις ρωσικές δυνάμεις να «σταματήσουν κάθε στρατιωτική δραστηριότητα» κατά μήκος της γραμμής του μετώπου στον τριετή πόλεμο μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα (20/04).

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία προσποιείται ότι τηρεί την πασχαλινή εκεχειρία, αλλά στην πραγματικότητα συνέχισε εκατοντάδες επιθέσεις πυροβολικού το βράδυ του Σαββάτου, με περισσότερες επιθέσεις την Κυριακή.

Η Ρωσία εξαπέλυσε 46 επιθέσεις από τα μεσάνυχτα έως τις 4 μ.μ. τοπική ώρα (1300 GMT), μεταξύ άλλων και με βαρέα όπλα, έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το υψηλότερο επίπεδο ρωσικής πολεμικής δραστηριότητας αυτό το Πάσχα είναι στην κατεύθυνση του Ποκρόβσκ. Τα λόγια του Πούτιν για ”κατάπαυση του πυρός” αποδείχθηκαν επίσης κενά στην περιοχή του Κουρσκ, στην περιοχή του Σίβερσκ και στην περιοχή του Ντόνετσκ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Ζελένσκι.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi as of 4:00 p.m. on Easter Day:



Unfortunately, the trend of increasing the use of heavy weaponry by Russian forces continues. From the beginning of the day until 4:00 p.m., there have been a total of 46 Russian assaults across various…