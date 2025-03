Κανείς δεν θέλει να ακούσει αυτές τις λέξεις από τον άνθρωπό του. Η ειδικός σε θέματα ραντεβού, Λουάν Γουάρντ, προειδοποίησε ότι μια απλή φράση μπορεί να είναι μια κραυγαλέα κόκκινη σημαία που σηματοδοτεί προβλήματα στον παράδεισο.

«Όταν κάποιος λέει «δεν θέλω να σε πληγώσω», αυτό που πραγματικά λέει είναι ότι πιστεύει πως έχεις περισσότερα συναισθήματα γι’ αυτόν/αυτήν από αυτά που έχει εκείνος/εκείνη για σένα», είπε η ίδια, σύμφωνα με την Daily Mail, κάνοντας λόγο για «προειδοποίηση, όχι καθησυχασμό».

«Σημαίνει ότι δεν έχει επενδύσει πλήρως (σ.σ. στη σχέση), ξέρει ότι νοιάζεσαι περισσότερο από εκείνον/εκείνη και θέτει τις βάσεις για να δικαιολογήσει τη μελλοντική κακή συμπεριφορά του/της».

Υποστήριξε ότι η ανησυχητική φράση, που συγκαλύπτεται ως φροντίδα και ενδιαφέρον, δεν έχει καμία σχέση με το «να νοιάζεται για τα συναισθήματά σου». Αντίθετα, «έχει να κάνει με το να γλιτώσουν από τις ενοχές τους», εξήγησε η Γουάρντ.

«Αν κάποιος σε προειδοποιεί, άκου προσεκτικά και προστάτεψε την καρδιά σου», συμβούλευσε, σύμφωνα με τη New York Post.

