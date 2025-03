Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση με drones εναντίον της Οδησσού, στρατηγικής σημασίας λιμανιού στη νότια Ουκρανία. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και να τυλιχθούν στις φλόγες τρία σπίτια, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ. .

«Στα περίχωρα της Οδησσού, τρία σπίτια φλέγονται και ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές», αναφέρει ο Κίπερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

#BREAKING 🇷🇺🇺🇦 Moments ago, multiple explosions rocked Odessa.



Impacts have been reported targeting substations. Power outages are occurring for the 3rd day in a row. pic.twitter.com/UcmTTXMsyL