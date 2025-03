Ρωσικός πύραυλος έπληξε πενταώροφο ξενοδοχείο στην πόλη Κρεβί Ρι της κεντρικής Ουκρανίας χθες Τετάρτη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 29, οι είκοσι σοβαρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ νωρίτερα, στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της χώρας, 77χρονος σκοτώθηκε από θραύσματα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της φερώνυμης περιφέρειας, και στην περιφέρεια Σούμι, στον βορρά, άνδρας σκοτώθηκε σε πλήγμα drone σε αποθήκη, κατά το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην Κρεβί Ρι, τη γενέτειρα του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία γίνεται συχνά στόχος ρωσικών επιδρομών, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ ανέφερε πως οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο ξενοδοχείο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα «ρωσικού πυραύλου», ανέφεραν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων μέσω Telegram.

Στην πόλη, που πλέον απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από το μέτωπο, ζούσαν προπολεμικά 600.000 άνθρωποι.

Τον Ιανουάριο, σκοτώθηκαν εκεί 4 άνθρωποι σε βομβαρδισμό μέρα μεσημέρι, ενώ τον Δεκέμβριο προηγούμενη επιδρομή σκότωσε έναν κάτοικο.

Στη Χερσώνα (νότια), έγιναν επίσης επιδρομές drones, ανακοίνωσαν οι αρχές χωρίς να αναφερθούν σε θύματα.

Παράλληλα, στην Οδησσό, που επίσης γίνεται συχνά στόχος βομβαρδισμών με πυραύλους και drones, 77χρονος σκοτώθηκε όταν χτυπήθηκε από θραύσματα στη δεύτερη ρωσική επιδρομή σε ισάριθμες ημέρες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Κίπερ.

Ο αξιωματικός πρόσθεσε πως υπέστησαν ζημιές «σημαντικές» υποδομές, με τομείς της πόλης να μην έχουν ηλεκτροδότηση, ύδρευση και θέρμανση.

Μετά την προχθεσινή επιδρομή, οι αρχές έκαναν λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Οι επιδρομές καταγράφονται καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε «παύση» της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, κάτι που θέτει υπό εντεινόμενη αμφισβήτηση τη δυνατότητα του Κιέβου να διατηρήσει επιχειρησιακά τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτει.

