Η Ουάσινγκτον επανεξετάζει τη διακοπή της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και οι συνομιλίες μεταξύ του Κιέβου και των ΗΠΑ για μια συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά συνεχίζονται, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, κάτι που είχε αφήσει να εννοηθεί νωρίτερα ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάικ Γουόλτς, μιλώντας με σύμβουλο του Ζελένσκι για τον καταρτισμό του τόπου και του χρόνου διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

«Νομίζω ότι αυτό που μου είπε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας σχετικά με αυτό ήταν ότι (…) επανεξετάζουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, την παύση της χρηματοδότησης», είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τη Δευτέρα την αναστολή της παράδοσης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, μετά την αντιπαράθεση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτς.

Ο Γουόλτς είπε χαρακτηριστικά ότι η «επιστολή» του προέδρου Ζελένσκι ήταν ένα «καλό, θετικό πρώτο βήμα» (αναφερόμενος στην ανάρτηση του ουκρανού προέδρου στο Χ, όπου δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για συνομιλίες και πρότεινε τα πρώτα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου).

Σύμφωνα με τον Γουόλτς, οι αξιωματούχοι συζητούν την ημερομηνία, την τοποθεσία και την ομάδα διαπραγμάτευσης που θα εργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου.

«Έχουμε κάνει ένα βήμα πίσω και κάνουμε παύση, επανεξετάζοντας όλες τις πτυχές αυτής της σχέσης» ανέφερε.

Movement on Ukraine in "very short order," @MikeWaltz47 told us. Asked about US pause in intelligence sharing with Ukraine, he said: "We have taken a step back, and are pausing and reviewing all aspects of this relationship. But I just got off the phone before I walked out here… pic.twitter.com/8cOx7sysq3