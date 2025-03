Σε αναδίπλωση προχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσπαθώντας να διασώσει τις σχέσεις Ουκρανίας – ΗΠΑ και ικέτεψε τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον πρωτοφανή καβγά που είχαν στον Λευκό Οίκο.

Δύο 24ωρα μετά τη διάσκεψη του Λονδίνου και μερικές ώρες μετά την αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, ο ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε «διαλλακτικός», κοινώς υποστήριξε όσα ήθελε να ακούσει στις 28/2 ο αμερικανός ομόλογός του.

«Κανείς μας δεν θέλει έναν ατελείωτο πόλεμο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνατό για να φέρει πιο κοντά τη διαρκή ειρήνη. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από τους Ουκρανούς. Η ομάδα μου κι εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε υπό την ισχυρή ηγεσία του προέδρου Τραμπ για μια ειρήνη που θα έχει διάρκεια» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.



None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…