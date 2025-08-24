Λίγες ημέρες απομένουν για το εναρκτήριο τζάμπολ του EuroBasket 2025 και ο Ζάρκο Πάσπαλι, ένας από τους κορυφαίους φόργουορντ του παρελθόντος, μίλησε στην εφημερίδα Mozzart Sport για τη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε Ρίγα, Λεμεσό, Τάμπερε και Κατόβιτσε.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου και του Άρη, εξέφρασε απόλυτη σιγουριά για την πορεία της Σερβίας, τονίζοντας ότι θεωρεί βέβαιο το χρυσό μετάλλιο και πως δεν διακρίνει καμία ομάδα ικανή να ανακόψει τη «δική του» εθνική στο μεγάλο τουρνουά.

«Τι να πούμε; (σ.σ. για το EuroBasket). Δεν είναι όλα ξεκάθαρα; Τι υπάρχει να αναλύσουμε; Είμαστε οι πιο δυνατοί, χωρίς καμία αμφιβολία. Τι παραπάνω να πω; Όταν είσαι ο πιο δυνατός, τότε είσαι ο πιο δυνατός. Αυτή η Σερβία είναι αυτό, χωρίς καμία αμφιβολία. Δεν βλέπω ποιος μπορεί να μας σταματήσει στον δρόμο για το χρυσό», δήλωσε ο Πάσπαλι.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: “Ένα παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι, κάτι απροσδόκητο μπορεί πάντα να συμβεί, μια κακή μέρα. Αυτή που μας συνέβη με την Ιταλία και μας έδειξε τον δρόμο για κάποιες μελλοντικές νίκες. Όπως αυτή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Μετά η Αυστραλία δεν μπόρεσε να μας αντιμετωπίσει, παρόλο που μας εξέπληξε στην αρχή και αν έχουμε μια τέτοια προσέγγιση, δεν βλέπω αντάξιο αντίπαλο. Όλα εξαρτώνται αποκλειστικά από εμάς”.

Για τον Νίκολα Γιόκιτς, ο Σέρβος θρύλος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του: “Κανείς δεν είναι καν κοντά. Μαζί με τον Γιόκιτς, ηγέτης είναι και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, ένα παράδειγμα για όλους. Όλοι οι άλλοι είναι εργαζόμενοι που είναι έτοιμοι να αναλάβουν όποιες εργασίες κι αν είναι. Έχουμε επίσης κάποια νέα ονόματα που προστίθενται στο σύστημα, και αυτό με κάνει επίσης χαρούμενο. Άτομα όπως ο Τρίσταν Βούκσεβιτς, ο Νίκολα Τόπιτς…”.