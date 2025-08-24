Την κατανομή της χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0, για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας, με συνολικό κόστος 1,5 δισ. ευρώ παρουσίασε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας αναγράφει την κατανομή χρηματοδότησης ανά θεματική ενότητα και επισυνάπτει πίνακα με τα ανάλογα στοιχεία.

Πρόληψη & Προληπτικές Εξετάσεις: ~24.3%

Υποδομές & Νοσοκομεία: ~21%

Τεχνική Βοήθεια & Οργανωτικές Μεταρρυθμίσεις: ~19.4%

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ): ~18.1%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: ~12.7%

Ψυχική Υγεία: ~2.3%

Εκπαίδευση & Ανθρώπινο Δυναμικό: ~ 1% «Δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε…» καταλήγει η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη.

Ο πίνακας του υπουργείου Υγείας:

Πηγή: ΑΠΕ