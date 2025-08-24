«Τα υπερπλεονάσματα έχουν προκύψει από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης», τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισής της στο ΟΡΕΝ.

«Δεν εχει τιμαριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα εισοδημάτων με αποτέλεσμα να παίρνει πίσω το κράτος τις ονομαστικές αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Εν τέλει από τα υπερπλεονάσματα επιστρέφει στην κοινωνία ένα μικρό μέρος ως πρόσκαιρο δώρο», είπε, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση πελατειακή αντίληψη.

Υποστήριξε ότι «οι πολίτες δεν αντέχουν άλλες υποσχέσεις που δεν λύνουν αλλά ανακουφίζουν μέρος των προβλημάτων τους» και τόνισε πως «χρειάζεται άλλος δρόμος και αυτόν θα δείξουν ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ». «Πρέπει να τελειώσουν οι πολιτικές-μπαλώματα. Χρειάζεται φορολογική δικαιοσύνη και ισχυρό κοινωνικό κράτος», σημείωσε.

Η κ. Μαρκογιαννάκη ανέφερε ότι «οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους – πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα εργάζεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, αλλά οι αυξήσεις είναι πενιχρές». «Ακούσαμε μάλιστα από τον Πρωθυπουργό ότι στους δημοσίους υπαλλήλους έχει επί της ουσίας δοθεί ο 13ος μισθός», σχολίασε, ενώ επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επιστροφή του 13ου μισθού «καθώς συντρέχουν οι οικονομικές προϋποθέσεις».

Ως προς τους συνταξιούχους, υπενθύμισε τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, προσαρμογές στις συντάξεις χηρείας και χορήγηση νέου ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους. «Τι υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός; Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αλλά εδώ και έξι χρόνια δεν το έκανε», σημείωσε.

«Ο πλούτος μένει στα χέρια των λίγων και μοιράζεται άνισα»

Αναφορικά με την οικονομική πολιτική της ΝΔ σημείωσε ότι «ο πλούτος που παράγεται, μένει στα χέρια των λίγων και μοιράζεται άνισα, όπως καταγράφεται σε επίσημα στοιχεία», προσθέτοντας ειδικότερα ότι «1 στους 5 Έλληνες βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και 1 στα 3 παιδιά μεγαλώνει σε συνθήκες φτώχειας». Παράλληλα η κ. Μαρκογιαννάκη έθεσε τη διάσταση της φορολόγησης των οικογενειών με παιδιά «που παραμένει υψηλή, παρά τη δημογραφική γήρανση».

Σχετικά με το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας, υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά» και «επέκρινε την κυβερνητική αβελτηρία απέναντι στα καρτέλ που εχουν δημιουργηθεί σε τομείς της αγοράς».

Μιλώντας για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής «στον απόηχο των αρνητικών εξελίξεων στο μέτωπο της Λιβύης», είπε ότι «βλέπουμε μια ελληνική διπλωματία, που συνεχώς πιάνεται στον ύπνο». Την ίδια στιγμή παρατηρούμε τόσο τη Δυτική όσο και την Ανατολική Λιβύη να συμφωνούν σε ένα σημείο: στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η κυβέρνηση επιδίδεται στην επικοινωνία και λείπει η ουσία. Χρειάζεται μεγαλύτερη ενεργητικότητα ώστε να προλαμβάνουμε γεγονότα και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις» σημείωσε. Αναφερόμενη στο μεσανατολικό υπογράμμισε ότι «ο Νετανιάχου επιχειρεί εθνοκάθαρση στη Γάζα» και «πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτό το γεγονός».

Πηγή: ΑΠΕ