Μια εκεχειρία είναι «απολύτως εφικτή» με την καθοδήγηση των ΗΠΑ αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, μετά από συνομιλίες με τον απερχόμενο καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, δήλωσε ότι είχαν μια «ειλικρινή συζήτηση για διάφορα ζητήματα», μεταξύ των οποίων και το «όραμά τους για τη μελλοντική ασφάλεια».

«Βασιζόμαστε στην ενότητα της Ευρώπης γύρω από την Ουκρανία και εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση» υπογράμμισε.

«Όλοι επιθυμούμε ένα ασφαλές μέλλον για τους λαούς μας. Όχι μια προσωρινή εκεχειρία, αλλά τον τερματισμό του πολέμου μια για πάντα» υπογραμμίζει ο Ζελένσκι και καταλήγει: «με τον συντονισμό των προσπαθειών μας και υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αυτό είναι απολύτως εφικτό».

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz to have an honest conversation about various issues and our vision for the future security architecture.



We rely on Europe's unity around Ukraine and are working toward it. We all want a safe future for our people. Not a temporary…