Μια ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε σήμερα ζημιές στις ενεργειακές υποδομές στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στην Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση της πόλης και στα συστήματα θέρμανσης, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Ένας βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές στις ενεργειακές υποδομές», έγραψε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram. «Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διακοπές ηλεκτροδότησης σε μέρη της πόλης».

PICTURE: Drone attack on Odessa tonight. Electricity grid and the port area being targeted by UAVs. #Odessa #Ukraine #Russia pic.twitter.com/3dSJyrO14p