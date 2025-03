Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας, που θα συνεδριάσουν αύριο Κυριακή στο Λονδίνο, στάθηκαν στο πλευρό του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος εκδιώχθηκε χθες Παρασκευή από τον Λευκό Οίκο από έναν εξοργισμένο Ντόναλντ Τραμπ που του ζήτησε να συνάψει συμφωνία με τη Ρωσία, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ΗΠΑ θα πάψουν να στηρίζουν το Κίεβο.

Σοκαρισμένοι από τη χθεσινή αντιπαράθεση στο Οβάλ Γραφείο, που οδήγησε στην εσπευσμένη αποχώρηση του Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο χωρίς να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά για την οποία είχε πάει, οι περισσότεροι ευρωπαίοι ηγέτες έσπευσαν να υπερασπιστούν τον ουκρανό πρόεδρο.

