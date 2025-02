Ο πρώην Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ πανηγύρισε με τη ρήξη στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την επεισοδιακή συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

«Το αυθάδες γουρούνι δέχθηκε τελικά ένα σωστό χαστούκι στο Οβάλ Γραφείο. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δίκιο: Το καθεστώς του Κιέβου τζογάρει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην ανάρτηση.

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And @realDonaldTrump is right: The Kiev regime is "gambling with WWIII."