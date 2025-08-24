Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στην Κοπεγχάγη σε μια διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων, ζητώντας να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και καλώντας τη Δανία να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Στην πορεία αυτή συμμετείχαν οργανώσεις όπως η Oxfam, η Greenpeace και η Διεθνής Αμνηστία, συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και συλλογικότητες καλλιτεχνών καθώς και ακτιβιστές όπως η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ.

More than 10,000 people took part in a pro-#Palestinian demonstration in Copenhagen on Sunday, calling for an end to the war in #Gaza and urging #Denmark to recognize the state of #Palestine https://t.co/YdAFAurGbi pic.twitter.com/JwVkcsasgx — Arab News (@arabnews) August 24, 2025

Η αστυνομία δεν έκανε κάποια εκτίμηση για τη συμμετοχή. Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει προηγουμένως ότι ανέμεναν 20.000 ανθρώπους.

Οι συγκεντρωμένοι έξω από το κοινοβούλιο, πολλοί εκ των οποίων κατέβηκαν στους δρόμους με τις οικογένειές τους, φώναζαν συνθήματα όπως «Σταματήστε τις πωλήσεις όπλων», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Η Δανία λέει “όχι” στη γενοκτονία».

Η Δανία, που κατά παράδοση στηρίζει το Ισραήλ, είχε δηλώσει ότι θέλει να εκμεταλλευτεί την προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2025, για να εντείνει τις πιέσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν διαβεβαιώνει ταυτόχρονα ότι δεν προτίθεται να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στο εγγύς μέλλον, όπως επιθυμούν οι διαδηλωτές.