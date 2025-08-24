Δύο σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν στη δυτική Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (24/08).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο ήταν 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλικεσίρ και 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης. Tο εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση των 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:58 στην ευρύτερη περιοχή του Μπαλικεσίρ, το οποίο βρίσκεται στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά.

Μόλις 16 λεπτά αργότερα, σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο, 58 χιλιόμετρα ΝΑ του Μπαλικεσίρ. Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα.