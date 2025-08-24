Δύο σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά σημειώθηκαν στη δυτική Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (24/08).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο ήταν 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλικεσίρ και 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης. Tο εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση των 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:58 στην ευρύτερη περιοχή του Μπαλικεσίρ, το οποίο βρίσκεται στο Διαμέρισμα του Μαρμαρά.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.5 || 23 km S of #Bigadiç (#Turkey) || 4 min ago (local time 22:14:12). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/SNhpFjWVyv — EMSC (@LastQuake) August 24, 2025

Μόλις 16 λεπτά αργότερα, σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο, 58 χιλιόμετρα ΝΑ του Μπαλικεσίρ. Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα.