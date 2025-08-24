Ο… νέος (Ντέβιντ) και ο… παλιός (Βλάχοβιτς) οδήγησαν τη Γιουβέντους στο να ξεκινήσει με νίκη (2-0) το νέο πρωτάθλημα της Serie A, την ίδια ώρα που η Αταλάντα έπεφτε θύμα έκπληξης απέναντι στη νεοφώτιστη, Πίζα (1-1).

Ο νεοαποκτηθείς Καναδός επιθετικός, Τζόναθαν Ντέβιντ, άνοιξε… με το καλησπέρα λογαριασμό με την φανέλα της Γιουβέντους, ανοίγοντας το σκορ στο 59′.

Ο παίκτης του τον αντικατέστησε στο 80′, ο Ντούσαν Βλάχοβιτς ήταν εκείνος που «υπέγραψε», τέσσερα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο το «τρίποντο» της «Βέκια Σινιόρα».