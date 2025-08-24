Ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (24/8) στην Ε.Ο. Αγρίνιου-Θέρμου στο ύψος της Κάτω Τραγάνας που είχαν σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία ανήλικη.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το αυτοκίνητο διέγραψε μια τρελή πορεία, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προσέκρουσε σε στύλο και «προσγειώθηκε» σε οικόπεδο.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Στο όχημα επέβαιναν η οδηγός και η ανήλικη κόρη της που εκτινάχθηκε εκτός οχήματος.

Το κορίτσι διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρίνιου, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.