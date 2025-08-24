Την ομαλοποίηση των τεταμένων σχέσεων της με την Κίνα ελπίζει να επιτύχει η Νότια Κορέα σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου από τη Σεούλ κατά τη διάρκεια σημερινής επίσκεψης στο Πεκίνο τις οποίες μεταφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Lee Jae Myung στέλνει απεσταλμένους στη γειτονική χώρα καθώς ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για να συναντήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Park Byeong-seug, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, συναντήθηκε σύμφωνα με το Reuters, με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών Wang Yi και παρέδωσε μια επιστολή του Lee για τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping.

Οι διπλωματικοί δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες έχουν βελτιωθεί αισθητά ύστερα από μια διαμάχη σχετικά με την ανάπτυξη ενός αμερικανικού συστήματος πυραυλικής άμυνας από τη Νότια Κορέα το 2017, στο οποίο είχε αντιτάχθει το Πεκίνο.

Οι δύο χώρες αντάλλαξαν ξανά σκληρά λόγια το 2023 σχετικά με τα επικριτικά σχόλια για το Πεκίνο από τον τελευταίο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Yoon Suk Yeol.