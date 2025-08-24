Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, ο Κρίσταν Ρικάρντο Ντα Κόστα.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ήταν γνωστός στη χώρα μας καθώς είχε παίξει στον Άρη, τον Πανιώνιο και τον Θρασύβουλο. Όταν ολοκλήρωσε την καριέρα του στα γήπεδα, παρέμεινε στη χώρα, αφού παντρεύτηκε Ελληνίδα και απέκτησαν μία κόρη. Ο Ντα Κόστα έμενε με την οικογένειά του στη Γλυφάδα.

Ο Ντα Κόστα απεβίωσε κατά τη διάρκεια διακοπών του στη Σαντορίνη.

Όπως αναφέρει το santonews.gr, ο Ντα Κόστα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο.

Οι γιατροί εκεί, έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του σε μονάδα καλύτερα εξοπλισμένη, δίχως να μπορούν να προχωρήσουν σε κάποια διάγνωση ακόμα.

Έτσι, ευθύς αμέσως αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή του στην Αθήνα. Δυστυχώς όμως πριν ξεκινήσει η διακομιδή o παλαίμαχος ποδοσφαιριστής υπέστη ένα έντονο επεισόδιο και παρά τη μεγάλη προσπάθεια των γιατρών να τον επαναφέρουν, κατέληξε.