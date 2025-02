Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι έχει δεσμευτεί ώστε η ασφάλεια των Ευρωπαίων να βγει ενισχυμένη από τις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

«Μετά τις συζητήσεις των τελευταίων ημερών με τους Ευρωπαίους συναδέλφους και συμμάχους, δεσμευόμαστε για να επανέλθει η ειρήνη στην Ουκρανία με δίκαιο, σταθερό και βιώσιμο τρόπο και η ασφάλεια των Ευρωπαίων να βγει ενισχυμένη επ΄ευκαιρία όλων των επικείμενων διαπραγματεύσεων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Over the past few hours, I have spoken with @vonderleyen, @eucopresident, @OlafScholz, @Keir_Starmer, @RTErdogan and @PM_ViktorOrban.



Following discussions over the past few days with European colleagues and allies, we are committed to ensuring that peace returns to Ukraine…