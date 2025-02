Ένα νέο σημαντικό πακέτο για την αύξηση των αμυντικών δαπανών και την υποστήριξη του Κιέβου επεξεργάζονται οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει ώστε να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Το Bloomberg αναφέρει ότι τα σχέδια δαπανών δεν θα ανακοινωθούν πριν από τις γερμανικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση αντιπαραθέσεων πριν από την ψηφοφορία.

