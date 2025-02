Λίγες μόλις ημέρες μετά την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Πούτιν, τρεις κορυφαίοι αξιωματούχοι της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να συναντηθούν με Ρώσους ομολόγους τους στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν την πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, στις πρώτες ουσιαστικές συνομιλίες μεταξύ των υπερδυνάμεων σχετικά με τη σύγκρουση.

Στην πρώτη προπαρασκευαστική συνάντηση, όπως αποκαλύπτει το Politico επικαλούμενο δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων, επικεφαλής θα είναι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Βαλτς και εντεταλμένος του Τραμπ για θέματα Μέσης Ανατολής, Στιβ Γουίτκοφ.

Ωστόσο, ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής κυβέρνησης για τις συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας, απόστρατος στρατηγός Κιθ Κέλογκ, δεν θα συμμετάσχει.

Από πλευράς Ρωσίας, επικεφαλής αναμένεται να είναι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ παρών θα είναι επίσης ο Γιούρι Ουσακόφ, επικεφαλής σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ο Σεργκέι Ναρίσκιν αρχηγός της ρωσικής κατασκοπείας.

Αμερικανοί διπλωμάτες ανέφεραν επίσης ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συμμετοχή εκπροσώπων από την Ουκρανία, ούτε από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις στις συνομιλίες. Αυτό θα μπορούσε να εξοργίσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που έχουν προτρέψει δημοσίως τον πρόεδρο Τραμπ να διασφαλίσει ότι θα έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τους Νew York Times, το σχέδιο για τις συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα στο Ριάντ περιέγραψε στους δημοσιογράφους το Σάββατο άνθρωπος που γνωρίζει το πρόγραμμα και ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η συνάντηση πιθανότατα θα προκαλέσει κριτική από ορισμένους κορυφαίους Ουκρανούς αξιωματούχους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του πρέπει να εμπλακεί σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για τη δική της μοίρα – μία δήλωση που έκανε αφού έμαθε για τη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν.

Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Τραμπ θα καταλήξει με τους Ρώσους σε μια συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας ή βιώσιμους όρους για μια διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε το Σάββατο τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά το ταξίδι του από το Μόναχο στο Ισραήλ.

Η κλήση ήταν το τελευταίο βήμα της κυβέρνησης Τραμπ για να ανατρέψει τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μπάιντεν να απομονώσει διπλωματικά τη Ρωσία, λένε οι New York Times.

«Ο κ. Ρούμπιο επιβεβαίωσε τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ να δοθεί τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, σε γραπτή περίληψη της κλήσης. «Επιπλέον, συζήτησαν την ευκαιρία να συνεργαστούν δυνητικά σε μια σειρά από άλλα διμερή ζητήματα».

Η ρωσική σύνοψη για την τηλεφωνική συνομιλία ανέφερε ότι οι δύο κορυφαίοι διπλωμάτες «συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια στη συνεργασία σε μια σειρά ζητημάτων που είχαν τεθεί από την κυβέρνηση Μπάιντεν«. Ανέφερε επίσης ότι οι δύο διπλωμάτες «θα μιλούν τακτικά και θα προετοιμάζονται για μια σύνοδο κορυφής μεταξύ των προέδρων τους».

Επιπλέον, ανέφερε η ρωσική περίληψη, «υπογραμμίστηκε μια αμοιβαία δέσμευση για αλληλεπίδραση σε τρέχοντα διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης γύρω από την Ουκρανία, της κατάστασης γύρω από την Παλαιστίνη και τη Μέση Ανατολή συνολικά και σε άλλες περιφερειακές περιοχές».

Σε συνέντευξή του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι «οι πρόσφατες τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, σημαίνουν ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα επικεντρωθούν στο εξής στην ειρήνη».

