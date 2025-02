Σε εφαρμογή έθεσε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και συνομίλησε πρώτα με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και στη συνέχεια με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι – αντίθετα με την τακτική του προηγούμενου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος «έδινε προτεραιότητα» στην Ουκρανία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησαν σήμερα επί μιάμιση ώρα και συμφώνησαν να συναντηθούν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Αυτή ήταν η πρώτη, γνωστή, άμεση επαφή του Πούτιν με αμερικανό πρόεδρο από τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι θέλει να βρεθεί μια «μακροπρόθεσμη λύση» στο θέμα της Ουκρανίας, μέσω «ειρηνευτικών συνομιλιών». «Ο πρόεδρος Πούτιν αναφέρθηκε στην ανάγκη να καταπιαστούμε με τις βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης και συμφώνησε με τον Τραμπ ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση μέσω ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων» είπε στους δημοσιογράφους.

«Ο ρώσος πρόεδρος προσκάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο να επισκεφθεί τη Μόσχα και εξέφρασε την ετοιμότητά του να δεχτεί αμερικανούς αξιωματούχους στη Ρωσία, στους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, και του θέματος της διευθέτησης του ουκρανικού. Ο Πούτιν και ο Τραμπ συμφώνησαν, επίσης, να συνεχίσουν τις προσωπικές επαφές και να κανονίσουν μια συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο» είπε ο Πεσκόφ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα συναντηθεί με τον Πούτιν για να το συζητήσει, αν και η ημερομηνία ή ο τόπος αυτής της Συνόδου Κορυφής δεν έχουν ανακοινωθεί δημοσίως.

Σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν ότι είναι πιεστική ανάγκη να μη χαθούν άλλες ζωές στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, πέραν της Ουκρανίας, η συζήτηση περιστράφηκε, επίσης, στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τις ρωσοαμερικανικές οικονομικές σχέσεις και «θέματα που σχετίζονται με την ανταλλαγή πολιτών μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε απόψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία, διάρκειας περίπου μίας ώρας, με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησε τις «πιθανότητες επίτευξης ειρήνης» στη χώρα του.

«Μιλήσαμε επί μακρόν για τις ευκαιρίες επίτευξης ειρήνης, συζητήσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε σε επίπεδο ομάδων (εργασίας) και τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ουκρανίας» συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων προηγμένων τεχνολογιών, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ουσιαστική» τη συνομιλία, διευκρινίζοντας ότι συζητήθηκε η προετοιμασία ενός εγγράφου σχετικού με την συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ μοιράστηκε μαζί του «λεπτομέρειες από τη συζήτησή του με τον Πούτιν» και «συμφώνησαν να διατηρήσουν τις επαφές και να σχεδιάσουν μελλοντικές συναντήσεις».

Ο ουκρανός πρόεδρος ανέφερε, επίσης, ότι συζήτησαν και τις επαφές που είχε σήμερα στο Κίεβο με τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε μια ενδεχόμενη συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp